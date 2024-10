Che tempo che fa, il soccorso rosso di Fabio Fazio: chi invita alla prima puntata

05 ottobre 2024 a

Al via domani, domenica 6 ottobre, la nuova stagione di Che tempo che fa, la trasmissione condotta da Fabio Fazio sul Nove. Con lui ci saranno come sempre Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Per la prima puntata di questa nuova edizione, comunque, è atteso un ricco parterre di ospiti. Tra questi, Damiano David dei Maneskin, che canterà per la prima volta in tv il suo ultimo brano, quello che apre la sua carriera da solista. Ma non solo: Fazio accoglierà in studio anche Amadeus, che ha detto addio alla Rai alla fine della scorsa stagione televisiva proprio per passare al Nove. Qui, però, i suoi primi risultati al timone del programma Chissà chi è non sono stati soddisfacenti in termini di ascolti. Tutto il contrario.

Tra gli ospiti del programma di Fazio, poi, ci saranno anche l'attore Claudio Bisio e la giornalista Rai Monica Maggioni. A seguire, interverranno anche i giornalisti Ferruccio de Bortoli, Antonio Di Bella, Massimo Giannini, Michele Serra, il palestinese Sami Al-Ajrami e Davide Lerner, autore del saggio "Il sentiero dei dieci. Una storia fra Israele e Gaza". Tornano come ospiti fissi del talk Roberto Burioni e Ornella Vanoni; mentre una new entry nel cast è Edoardo Prati, giovane divulgatore letterario molto seguito sui social.

Al termine della trasmissione torna il tradizionale appuntamento di Che Tempo Che Fa – Il Tavolo, con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani e Simona Ventura. Con loro, da quest’anno, anche Diego Abatantuono e Max Giusti. Gli ospiti del primo Tavolo della stagione, invece, saranno Cristiano Malgioglio, il campione Tommaso Marini, attualmente impegnato a Ballando con le Stelle, e Claudio Bisio.