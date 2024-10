Che tempo che fa, Damiano chiude i Maneskin? "Un po' come...", fan gelati

07 ottobre 2024 a

"Molti fan si chiedono: la carriera da solista di Damiano vuol dire che i Maneskin non esistono più o farete ancora cose insieme?": Fabio Fazio lo ha chiesto a Damiano David, frontman dei Maneskin, a proposito della sua carriera da solista. "È tutto ok, siamo amici come prima", ha risposto lui. Ma il conduttore ha insistito: "Quindi è possibile che si torni a fare cose insieme?". Dopo la risposta affermativa del cantante, il giornalista ha continuato: "Quindi è una pausa?". "È un erasmus", ha risposto Damiano.

Parlando, invece, della decisione di intraprendere una carriera da solista almeno per il momento, il cantante ha confessato: "Dopo tanti anni sono arrivato al punto in cui avevo la necessità di esprimere un lato diverso di me, un lato che per tanti anni avevo tenuto io stesso nascosto... Ho capito che per me l'amore è un punto di partenza, non un punto di arrivo e quindi ho voluto un po' riprovare a costruire tutto partendo da quello". Prima di lui, a tentare la carriera da solista è stata la bassista della band, Victoria De Angelis, che dopo il tour internazionale da dj, ha lanciato il suo primo singolo senza i Maneskin al suo fianco.

Damiano, infine, si è esibito col suo nuovo singolo, “Silverlines”. Poi siparietto con Fazio. Guardando in camera, l'artista ha detto: "Mamma ce l'ho fatta, sono qua, seduto con Fabio Fazio, sono finalmente famoso".

