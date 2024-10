Grande Fratello, lo share vola? Il dato rivelatore: ecco chi lo ama di più

Klaus Davi 10 ottobre 2024 a

Tele...Raccomando

CHI SALE (Grande Fratello)

Come spesso accade, i programmi tv a «lunga percorrenza» hanno bisogno che s’inneschi un’alchimia, una narrazione fra i vari protagonisti affinché il pubblico inizi ad affezionarsi. È capitato con l’ultima puntata del Grande Fratello. Giunto alla 18esima edizione, resta comunque il primo esperimento di quel genere nella storia televisiva cui Mediaset credette fin dal principio, quando a trasmetterlo fu il canale olandese Veronica nel ’99.

Lunedì sera su Canale 5 ha appassionato 2,3 milioni di spettatori medi col 18.5% di share ma la svolta si è avuta col caso Enzo Paolo Turchi-Carmen Russo: la showgirl e attrice è giunta nella casa per sostenere il marito in difficoltà il quale però, nel confessionale successivo, ha rivelato che il loro matrimonio sta attraversando un momento critico e che, qualora lei dovesse entrare, lui sarebbe pronto a uscire. Un fulmine a ciel sereno che ha spinto lo share oltre il 20% dopo le 23 volando poi al 30% nella notte. Il format si mantiene solido sui target donne (25% di share), Sud (24%) e titoli di studio elementari (30%) ma - ed è questo il vero obiettivo del marketing - vanno fortissimo i giovani 15/24 anni (22%) e 25/34 anni (25%). Altri pit stop non sono da escludere ma, da come sta evolvendo la trama, c’è da giurare che potrebbero arrivare belle soddisfazioni.