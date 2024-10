La vita in diretta, giornalista aggredita dal santone: Matano interviene dallo studio

11 ottobre 2024 a

Barbara Di Palma, inviata de La vita in diretta, il programma condotto da Alberto Matano su Rai 1, è stata aggredita da un santone mentre era in collegamento con lo studio. La giornalista e la sua troupe stavano cercando di intervistare un sedicente santone di Miggiano, in provincia di Lecce, sulle pratiche che l'uomo svolgeva a casa sua, quando l'uomo ha perso le staffe, reagendo in modo violento. Prima ha strappato il microfono all'inviata, poi ha cominciato a insultare lei e la sua troupe e anche un'altra giornalista presente.

"Sono accuse, non sono domande - ha detto l’uomo con tono concitato prima di scagliarsi contro la giornalista facendole cadere il microfono -. Ve ne dovete andare. Io sono colui che vi strappa quel cuore di pietra. Colui che aggredisce quelli che mentono, manipolano i video e le menti della persona". Poi ha iniziato a urlare rivolgendosi ai cittadini di Miggiano: “Alzatevi contro questi menzogneri. Sia aperto il cielo e la terra contro tutti questi”.

Di fronte a quelle immagini, Matano dallo studio ha chiesto "l’intervento immediato dei carabinieri" temendo "per l'incolumità di Barbara Di Palma". L'episodio ha scosso anche l'Unirai, il sindacato dei giornalisti di viale Mazzini, che in un comunicato ha dichiarato: "Non ci stancheremo mai di dire che fare le domande è un dovere dei giornalisti. Ancora una volta c'è qualcuno che usando la violenza pensa di poter intimidire la stampa". E infine: "A Barbara Di Palma e ai colleghi va l'incoraggiamento di Unirai, il libero sindacato giornalisti Rai".