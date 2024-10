Elsa Fornero, scontro con Storace: "Ci mancava il tesoretto...", "Lei lo ha preso agli esodati"

Roberto Tortora 16 ottobre 2024 a

Non se le mandano a dire Elsa Fornero, ex-ministro del Lavoro nel governo Monti, e Francesco Storace, a sua volta ex-ministro della Salute nel terzo governo Berlusconi. Il battibecco avviene sotto i riflettori di Dimartedì, talk di approfondimento politico di La7, condotto da Giovanni Floris. L’argomento, sempre delicato, è quello delle pensioni. Comincia Storace rivelando un fatto: “C'è una notizia importante, che ci ha dato oggi in radio l'onorevole di Fratelli d'Italia Ilenia Lucaselli. Lei ci ha raccontato di aver scoperto che al Mef (Ministero dell'economia e delle finanze, ndr) ci sono la bellezza di 100 miliardi di soldi non spesi dai comuni che sono sprechi, inefficienze, hai voglia nella spesa pubblica quanto si può andare a tagliare, non dai pensionati”.



Subito la Fornero lo schernisce: “Ci mancava, ci mancava il famoso tesoretto. tutti i governi quando non sanno dove prendere i soldi inventano tesoretti che sono debiti”. Storace, però, non se la tiene e replica: “Lei l'ha preso agli esodati il tesoretto. Sono debiti caricati sullo Stato, anche gli esodati”. Il riferimento di Storace riguarda quei lavoratori che hanno abbandonato il posto senza aver maturato un diritto alla pensione e che si vedono posticipare il traguardo del pensionamento a causa di una modifica legislativa.

Il più grave episodio si è verificato proprio in occasione della ormai famosa “Riforma Fornero” nella quale sono rimasti intrappolati centinaia di migliaia di lavoratori, in un batter d'occhio si sono visti dilatare il pensionamento di diversi anni. E pensare che c’è Enrico Letta, ex-premier, che proprio a Dimartedì ha lanciato una proposta folle: "Quello che ha subìto in questi 10 anni, con le accuse e le critiche, per aver salvato l'Italia. Noi dovremmo tutti, il Paese nel suo complesso dovrebbe nominare senatrice a vita Elsa Fornero".

