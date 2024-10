4 di sera, Matteo Perego spiana la sinistra: "Finalmente un approccio serio sull'immigrazione"

16 ottobre 2024 a

a

a

Con il primo trasferimento di migranti nel Cpr in Albania è partita la corsa a sinistra a chi attacca di più il governo guidato da Giorgia Meloni. C'è chi, come la segretaria del Pd, parla addirittura di "deportazione" e chi, come il leader di Avs Nicola Fratoianni, la definisce una "grancassa propagandistica" dell'esecutivo. Ma, al di là delle solite posizione del campo largo, la cooperazione con Tirana, è stato accolto di buon grado da diversi leader europei. Prima fra tutti Ursula von der Leyen.

A 4 di sera, il talk show politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, è andato in scena un bel dibattito tra il sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa Matteo Perego e la giornalista Claudia Fusani. "Non è un caso che Ursula von der Leyen ha scritto una lettera apprezzando il modello di Giorgia Meloni sull'immigrazione - ha spiegato l'esponente di Forza Italia -. La stessa cosa ha fatto il premier laburista, quindi di sinistra, Keir Starmer del Regno Unito. La stessa cosa ha fatto il ministro degli Esteri olandese oggi che è arrivato a Roma e ha elogiato questo piano. Sarà un caso - ha poi aggiunto - che gli sbarchi sono diminuiti del 50% rispetto all'anno scorso".

Ecco chi sono quelli che i migranti li vogliono clandestini

Ma non finisce qui. "E sarà ancora un caso che questa è la prima volta che effettivamente un governo ha per una volta un approccio diverso e serio verso l'immigrazione - ha proseguito Perego -. Si fanno gli accordi con i Paesi africani con il Piano Mattei per favorire lo sviluppo. Quello che un tempo si diceva: 'Aiutiamoli a casa loro'. Si fanno delle manovre contro gli scafisti. La cosa disumana non è l'Albania, è gente che prende 10mila euro per prendere questi disperati e metterli in un gommone, uno sopra l'altro, per attraversare il mare. Quello - ha concluso - è disumano".