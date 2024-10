Ballando, Sonia Bruganelli umiliata da Mariotto: "Orrenda, stendiamo un velo pietoso"

20 ottobre 2024 a

La presenza di Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle - il format del sabato sera condotto da Milly Carlucci su Rai 1 - ha innescato un diluvio di polemiche. Ma nella puntata di sabato 19 ottobre, stranamente, non è stata Selvaggia Lucarelli a spargere veleno e a far salire la tensione, ma Guillermo Mariotto, il quale ha criticato duramente l'esibizione della ex di Paolo Bonolis.

Mariotto non ha usato mezzi termini, anzi è stato feroce, definendo la performance “orrenda” e aggiungendo che “non mi è piaciuto nulla”. E ancora ha suggerito di “stendere un velo pietoso” sull'intera esibizione. Nonostante il pubblico abbia espresso il proprio dissenso, il giudice è noto per la sua franchezza e, a sorpresa, ha assegnato un 5 anziché il temuto 0. Stroncatura più dura a parole che in cifre, insomma.

Sonia Bruganelli nelle precedenti puntate, dopo i continui attacchi, aveva chiesto a Selvaggia Lucarelli di concentrarsi solo sulla danza e mettere da parte le polemiche. E Selvaggia ha accettato la richiesta, almeno per ora, commentando la performance della Bruganelli in modo tecnico: “Voglio accontentarti quindi parliamo solo di ballo”, ha detto, per poi aggiungere che la sua esibizione è stata “più che dignitosa”. Poi, certo, una spruzzatina di veleno, ma ironica: "Sicuramente non sei diventata gigantesca, ma diversamente grande”. Sonia ha risposto a tono, sostenendo che questo scontro in stile Eva contro Eva potrebbe sembrare ormai superato. Selvaggia, però, ha ribattuto dicendo che non c’è nulla di personale, ricordando come, dando 0 a Francesco Paolantoni, dimostra di essere “abbastanza virale”. Ma, come detto e raccontato, a far risalire la tensione ci ha poi pensato Mariotti, che contro Sonia Bruganelli ha letteralmente sparato ad alzo zero.