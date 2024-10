Ballando con le stelle, Alan Friedman scatenato: in Rai ha litigato con tutti

Daniela Mastromattei 21 ottobre 2024 a

Non c’è puntata di Ballando con le stelle in cui non si parli di Alan Friedman. E probabilmente a lui che ha sempre una parola buona (o cattiva) per tutti non dispiace essere al centro dell’attenzione. Ma stavolta deve averla fatta (o detta) grossa visto che per tutta la giornata di ieri è rimbalzata sui siti una sua eventuale esplusione dal programma condotto da Milly Carlucci. E non per via di un altro spareggio o delle critiche feroci dei giurati (alcuni di loro hanno definito addirittura «orrende» le sue performance). La questione è un’altra, il giornalista americano tra un’esibizione e l’altra avrebbe trovato fiato ed energia per litigare animatamente dietro le quinte.

E per questo sarebbe intervenuta la Rai chiedendo il suo allontanamento. Friedman sarebbe stato «protagonista di uno scontro molto acceso con una donna dello staff del talent». L’episodio «è accaduto davanti a molte persone che hanno visto e possono confermare», sono le parole del giornalista Davide Maggio in una diretta su Instagram dopo la puntata di sabato scorso. Certo, due settimane fa, era finito su tutti i giornali per ben altri motivi: Alan aveva ricevuto la telefonata e i complimenti di Elly Schlein che aveva dimostrato come tra un comizio e una chiamata agli alleati riuscisse a trovare il tempo anche di guardare la tv. Ma non trasmissioni di attualità e politica: a interessare la leader dem sono maggiormente programmi come Ballando con le stelle.

Che rivede in replica la notte. Piacciono soltanto alla compagna Elly i volteggi di Friedman (in pista con Giada Lini) ma non convincono affatto la giuria. Selvaggia Lucarelli («sei una macchietta»), tra le più critiche, non apprezza né i suoi passi di danza, né il suo atteggiamento. Il suo voto sabato sera è stato zero. Non è andato molto in là Guillermo Mariotto che ha alzato la paletta per votare 1, senza risparmiare uno dei suoi taglienti commenti: «La scorsa settimana abbiamo giudicato Alan Friedman uno dei peggiori qui dentro e stasera è stato salvato. Ma il mio parere non cambia». Non sarà di sicuro lui il vincitore, ammesso che possa continuare la gara, ma intanto il concorrente che si autodefiniva «obeso» è riuscito a perdere 14 chili. E così porta a casa un fisico snello e i complimenti della segretaria del Pd. Può ritenersi soddisfatto...