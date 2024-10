Reazione a catena, "davvero scarsi": i Meno Tre nella bufera, ecco perché

22 ottobre 2024 a

I Meno Tre, campioni in carica di Reazione a Catena, sono stati sfidati questa sera dagli Sgarbatelli, cioè Matilde, Sofia e Gabriele, tre giovani amici di vecchia data provenienti dal caratteristico quartiere della Garbatella di Roma. Di qui il loro nome. Ad avere la meglio all'Intesa vincente sono stati i campioni, che hanno centrato nove parole contro le sette degli sfidanti.

All’Ultima Catena i Meno Tre sono arrivati con 121mila euro. Dopo vari dimezzamenti, però, il montepremi è sceso a 7.563 euro, che è la cifra con cui i campioni sono giunti all’Ultima parola. Il primo termine a loro disposizione era GAMBA, la seguente iniziava con ST e finiva per O. Il terzo elemento, che i campioni hanno deciso di comprare scendendo a 3.782 euro, era SANTO. Alla fine Alberto, Lorenzo e Stefano hanno tentato il tutto per tutto con STEFANO. Peccato però che la risposta corretta, come spiegato dal conduttore Pino Insegno, fosse invece STINCO.

In molti sui social hanno criticato i campioni per non essere riusciti a indovinare la soluzione di questa sera. "Ma sono davvero scarsi. Da indovinare senza manco il terzo elemento. #reazioneacatena", ha scritto per esempio un utente su X. Un altro invece: "Oggi proprio male". E ancora: "Ma davvero non hanno pensato a Stinco?".