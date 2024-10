DiMartedì, Lucia Annunziata su Meloni: "In Europa ha avuto un impatto pazzesco"

23 ottobre 2024 a

a

a

Dopo Dario Franceschini, anche Lucia Annunziata ha speso bellissime parole nei confronti di Giorgia Meloni. Il presidente del Consiglio ha da poco festeggiato i suoi primi due anni da quando si è insediata a Palazzo Chigi. Ma non sembra volersi fermare qui. La leader di Fratelli d'Italia ha ancora molti obiettivi da raggiungere. Come completare l'operazione Albania, dopo che la sezione immigrazione del tribunale di Roma ha deciso di non convalidare il trasferimento dei 16 migranti proprio a Tirana.

"In due anni ha fatto vedere come immagine quella di una donna che ha preso la leadership di petto - ha spiegato Lucia Annunziata ospite di Giovanni Floris a DiMartedì -. L'ha raccontata in tutti i modi, soprattutto sul piano internazionale. Qui per esempio è molto importante capire questo effetto pazzesco in Europa. Da un punto di vista di sostanza è più difficile capire che cosa ha fatto. È l'immagine di una donna molto cocciuta, molto ostinata, che sicuramente governa tanti uomini. Non tutti - ha poi aggiunto - proprio facili da governare".

Secondo l'eurodeputata del Pd, in Europa il premier è considerato da tutti un interlocutore importante. "Quando Giorgia Meloni è arrivata in Europa con questa storia della proposta dei campi in Albania è arrivata come una reginetta, come colei che stava proponendo il nuovo modo della destra di risolvere pragmaticamente il problema - ha ricordato Annunziata -. E anche frutto del fatto che la Commissione si è tutta spostata a destra, mentre il Parlamento è ancora con una maggioranza di sinistra. Anche Marine Le Pen, che è sempre stata la donna forte della destra, è stata messa un po' da parte. Giorgia Meloni - ha concluso - ha la capacità di modellare le cose come vuole lei".