Selvaggia Lucarelli punta il dito: "Voleva il mio posto a Ballando", chi finisce sotto accusa

La conferma arriva dalla diretta interessata: Sonia Bruganelli aveva manifestato il desiderio di sostituire Selvaggia Lucarelli nella giuria di Ballando con le Stelle. Questa indiscrezione circolava da qualche giorno sui social e ha trovato conferma attraverso le parole della stessa Lucarelli, che ha chiarito la questione nella sua newsletter pubblicata sul suo sito "Vale Tutto".

Sonia Bruganelli, che oggi partecipa allo show condotto da Milly Carlucci il sabato sera su Rai 1 come concorrente, aveva cercato di ottenere un ruolo come giurata nel 2022, in un periodo in cui il ritorno di Selvaggia Lucarelli nel programma era incerto. Quell’edizione dello show fu particolarmente controversa: da un lato c’era Lorenzo Biagiarelli, compagno di Lucarelli, in gara come concorrente, e dall'altro Iva Zanicchi, che, dopo aver ricevuto uno 0 in valutazione, si scagliò in modo durissimo contro Selvaggia.

Nella sua newsletter, Lucarelli ha confermato che il rumor sarebbe vero: "In queste settimane è girata molto la voce che Bruganelli volesse il mio posto a Ballando con le Stelle - ha premesso -. Molti mi hanno chiesto di commentare questa notizia, mi hanno chiesto se è vero, se lo sapevo, se me ne importi qualcosa. La notizia era vera e io lo sapevo. Sonia prima dell’inizio del programma mi manda anche un messaggio carino facendo finta che non esista il pregresso di cui vi ho raccontato e io le auguro in bocca al lupo. Voglio dire, è legittimo cercare di prendersi il mio posto se sai che forse me ne vado e tra l’altro credo che la fila per accaparrarsi quella sedia arrivi ai confini con la Svizzera. La televisione funziona così", ha rimarcato.

Le tensioni tra le due protagoniste del programma sono esplose nel corso delle prime puntate dell'attuale stagione di Ballando con le Stelle. Lucarelli ha consigliato più volte a Bruganelli di rilassarsi, di mostrare il suo lato autentico e, soprattutto, di mettere da parte l'arroganza che spesso traspare nelle sue apparizioni. E sono ovviamente attese altre scintille...