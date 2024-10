Massimo Giannini, attacco alla destra a Otto e Mezzo: "Oscurantista, settaria e prepotente"

24 ottobre 2024 a

Massimo Giannini va all'attacco. Lo fa dallo studio di Otto e Mezzo. Nella puntata in onda questa sera, giovedì 24 ottobre, al centro del dibattito ci sono le dimissioni di Spano, ormai ex capo di gabinetto del ministero della Cultura.

L'editorialista di Repubblica usa questo caso per spargere veleno sulla destra che definisce "oscurantista, settaria e prepotente". Parole pesanti che certamente faranno discutere. Ma Giannini è un fiume in piena e proprio sul caso Spano attacca ancora: "A quanto pare Spano è vicino al mondo Lgbtq, è forse in odor di sinistra e non appartiene al cerco magico dela familismo della destra. Ecco perché non ha trovato spazio".

Parole gravissime. Spano, fino a prova contraria ha scelto di sua sponte di dimettersi e nessuno gli ha chiesto di fare un passo indietro. Probabilmente Spano ha fatto un passo indietro perché non ha retto il peso delle voci e dei veleni che ha annunciato Ranucci nella prossima puntata di Report in onda domenica sera. Ma da qui a dire che questa destra di governo è "oscurantista, prepotente e settaria" ce ne passa.