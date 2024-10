Jannik Sinner, il tornado che fa volare Sky Sport: una gallina dalle uova d'oro

Klaus Davi 26 ottobre 2024 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Sky Sport)

Sinner gallina dalle uova d’oro. Ma Sky quando si aggiudicò i diritti del tennis non poteva immaginare una simile esplosione. Sinner ha rappresentato uno tsunami sul piano degli ascolti e per tutta l’immagine del canale sportivo. Di sicuro non si può accusare la rete di aver voluto inseguire sul proprio terreno le generaliste sia per quanto riguarda i canali sportivi, vedi i vari Sky Sport o Sky Sport Tennis o Sky Sport F1, che per quello dedicato all’informazione, SkyTg24.

Il fenomeno Sinner ha quasi obbligato Sky a misurarsi sul campo delle generaliste. Guardiamo i numeri: la finale di Shanghai vinta da Sinner su Djokovic è stata la migliore gara di tennis di sempre su Sky per share tv (11%), dopo la finale di Wimbledon 2021 tra il serbo e Berrettini; la finale di Miami Sinner-Dimitrov ha registrato 1.511.000 spettatori medi, poco più di quella degli US Open tra il numero uno del mondo e Fritz (1.329.000). Ma non è solo Yannik-mania.

"Ho capito chi non è mio amico". Sinner si confessa: il retroscena (doloroso)

Il 2024 fin qui è stato un anno da favola per il tennis azzurro, basti pensare che i nostri talenti hanno totalizzato il 22% degli ascolti complessivi di Sky Sport, con un eloquente +121% sul 2023. La finale di Wimbledon tra Krejcikova e Paolini è stata vista da 916.000 persone col 9.7% di share, match femminile più visto di sempre. Nonostante l’anno dorato, forse il bello deve ancora venire.