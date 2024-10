Davide Faraone contro Elisabetta Gardini: "Collegata da Marte", ma lei lo smaschera con i numeri

26 ottobre 2024 a

a

a

L'eredità lasciata dal governo di Giuseppe Conte pesa e peserà enormemente sulle casse dello Stato. Stando ai conti di Elisabetta Gardini "abbiamo 38 miliardi solo per quest'anno del costo del Superbonus". Motivo per cui - tiene a precisare la deputata di Fratelli d'Italia a 4 di Sera - "tutto questo positivo lo stiamo facendo con il freno a mano tirato e sarà così fino al 2026/2027, dopo l'Italia potrà ricominciare a correre perché questo peso lo avremo finalmente pagato e scaricato".

Il riferimento è alla Manovra del governo Meloni, tanto criticata dal centrosinistra, ma costretta a fare i conti con i debiti lasciati dall'esecutivo precedente. Uno tra tutti il bonus per ristrutturare le case dei più abbienti. "Se quei soldi vengono dati alle classi più alte...", conclude Gardini, significa che non ce ne sono per gli altri. Nonostante l'ingombro-superbonus sia sotto gli occhi di tutti, c'è chi come Davide Faraone lo nega: "Ma la Gardini sarà collegata da Marte, ha descritto un quadro della situazione di una persona che vive in un altro mondo".

Poi l'esponente di Italia Viva torna sulle parole pronunciate da Giorgia Meloni: "Se Conte ha la faccia come il marmo di Carrara, Meloni ha la faccia come il marmo di Custonaci". Il motivo? "Dice che hanno aumentato di 22 miliardi gli investimenti per la sanità, ma il 20 novembre i medici scioperano. I conti vanno fatti sul serio, non facendo propaganda. I cittadini leggono, non ascoltano solo le chiacchiere. Ai medici state dando uno stipendio al mese aumentato di 17 euro...".