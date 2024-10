Unomattina, una buona scelta da fare a colazione: un dato sconvolgente

Klaus Davi 28 ottobre 2024 a

CHI SALE (“Unomattina”) Ottimo inizio avvio stagione per il “morning time” di Rai 1 che- dopo aver subito la concorrenza di Fiorello, dominus del day time per qualche stagione - torna a medie importanti. Chiaro segno che la coppia composta da Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla alla conduzione continui a funzionare. Venerdì lo storico contenitore di Rai 1 ha raggiunto un ottimo 19% di share medio, convincendo 900mila spettatori grazie a temi non proprio scontati. Spazio alla manovra economica spiegata nei modi più commestibili - anche grazie all’intervento del fiscalista Gianluca Timpone - con un linguaggio consono a un ampio bacino di pubblico per lo più composto dalle famose “responsabili d’acquisto”.

Largo anche a un tema iper pop come l’abolizione dei test di ingresso a medicina voluto dalla ministra Anna Maria Bernini e che verrà ricordato come uno dei momenti più identificativi dell’attuale governo. Eppure la curva non ne ha risentito, anzi. Il mix fra temi soft (il gioco delle bocce, il cast di Ballando con le stelle, le mete turistiche) si incrocia bene con l’attualità politica e la cronaca più dura. La curatrice Elsa Di Gati ha messo a punto un prodotto in linea con il target della fascia che sta tornando di forte appeso anche per gli investitori pubblicitari.