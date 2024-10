Affari Tuoi, De Martino sconvolto da Lupo: "Una figuraccia, me ne andrei"

28 ottobre 2024 a

Una gaffe clamorosa nella puntata di Affari Tuoi andata in onda nella serata di ieri, domenica 27 ottobre, su Rai 1. Al centro dello studio Concettino da Popoli Terme, in rappresentanza dell'Abruzzo, insieme alla moglie Adele. Il momento clou è arrivato quando uno degli esperti del game show di Rai 1, l'ormai famosissimo Pierluigi Lupo, si è lanciato in una dissertazione naturalistica tutta sbagliata. Mentre parlava con i concorrenti, infatti, Lupo ha detto che in Abruzzo c'è un suo quasi omonimo, il "Lupo marsicano".

Concettino, però, l'ha subito corretto, spiegando che l'animale in questione non è il lupo ma l'Orso Marsicano. Non si è fatta attendere la reazione - sconvolta - del conduttore, Stefano De Martino, che prima ha guardato Pierluigi e poi lo ha bacchettato dicendo: "Dopo questa figuraccia me ne andrei". La partita, gag a parte, non è andata affatto bene per i concorrenti abruzzesi. Con un cambio di pacco giocato alla fine, quando in ballo c'erano i premi da 200 euro e 20mila euro, marito e moglie si sono ritrovati con la cifra più bassa.

