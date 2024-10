Casa a prima vista "sospeso"? Nuovo orario, arriva la decisione di Real Time

30 ottobre 2024 a

Cambio di programmazione per Real Time: Casa a prima vista viene sospeso. A prendere il suo posto, Cortesie per gli ospiti. Nulla di cui preoccuparsi comunque, la trasmissione che vede sfidarsi gli agenti immobiliari non viene cancellata. A novembre, infatti, nella fascia dell'access prime time il format culinario sostituirà quello immobiliare. Il programma che vede protagonisti Csaba Dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Tommaso Zorzi. stando a quanto si apprendere, dovrebbe tornare in onda a partire da lunedì 4 novembre con le puntate inedite della nuova edizione attualmente ancora in fase di ripresa.

In ogni caso, come già detto, Casa a prima vista tornerà in onda con un nuovo ciclo di appuntamenti inediti previsto a partire da gennaio 2025 sempre su Real Time: nei prossimi giorni si svolgeranno le riprese delle prime puntate ambientate a Milano. Complice il grande successo ottenuto.

La sfida per trovare la casa perfetta ha incollato al televisore una media di oltre 800 mila spettatori al giorno, con punte che hanno sfiorato la soglia del milione e quasi il 4,50 per cento in una fascia oraria complicatissima. La trasmissione con protagonisti Ida Di Filippo, Mariana D'Amico e Gianluca Torre è riuscita ad avere la meglio sul game show Chissà chi è di Amadeus. Che lo spostamento orario sia legato anche a questo?