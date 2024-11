L'Eredità, Otello umiliato: "Grammaticale? Ma sei sc***?"

06 novembre 2024 a

Rieccoci, ovviamente, a L’Eredità, il gioco delle parole e della ghigliottina, il game-show campione di ascolti condotto da Marco Liorni su Rai 1. La puntata in questione è quella di martedì 5 novembre, puntata in cui è stato Ivo a conquistare l’accesso al gioco finale, quello della Ghigliottina appunto. Il tutto non senza qualche momento di suspense. Dopo aver superato il triello contro gli altri concorrenti, Grazia e Otello, Ivo ha affrontato la sfida finale dei 100 secondi, che lo ha visto in una serrata competizione con Otello per il posto alla manche conclusiva.

Nel corso del triello, i tre concorrenti si sono dati battaglia: Ivo è riuscito a chiudere con un montepremi di 180mila euro, Otello con 20mila e Grazia con 0 euro, a causa dell’ultima domanda in cui Ivo le "ruba" i 40mila euro accumulati fino a quel momento. Dopo il triello, Ivo è passato alla fase dei “100 secondi”, dove ha dato ottime risposte, perdendo però qualche secondo decisivo verso la fine. Nella domanda chiave, “In grammatica quale analisi individua proposizioni principali e subordinate?”, Ivo ha risposto “logica”, mentre Otello ha tentato con “grammaticale”; la risposta corretta, tuttavia, era “analisi del periodo”.

Dopo questa fase, Marco Liorni ha commentato ironicamente la tensione della sfida: “Non ce l’ha fatta a prendere la mano, quindi Ivo va alla ghigliottina quasi col filotto! Se l’è cavata!”. Anche Otello ha mostrato sportività, applaudendo il suo rivale e commentando: “È stato davvero bravo”. I commenti sui social sono stati, però, meno indulgenti: "A cosa ho appena assistito!", "Grammaticale? Ma sei scemo?", "Otello figura di M...", e molti hanno espresso sollievo per la vittoria di Ivo, scrivendo: “Giustizia per Ivo… Bravo”.

Nella Ghigliottina, Ivo ha cercato di preservare il montepremi di 200mila euro, dimezzandolo però tre volte prima di arrivare ai termini finali: “mettere”, “ricerca”, “foto”, “parrocchiale” e “Rai”. Sulla base degli indizi, Ivo ha scritto sul cartoncino la parola “giornale”, ma la risposta esatta scelta dagli autori era “archivio”.

Anche questo finale ha suscitato molte reazioni sui social, dove alcuni spettatori hanno difeso la scelta di Ivo: “Anche Giornale ci stava perfettamente; ricerca si abbina benissimo agli annunci, per esempio”. Altri utenti hanno ironizzato sulle scelte degli autori e sulla difficoltà crescente del gioco: “Come possiamo rendere il gioco dei paroloni ancora più brutto e inutile? Usando parole straniere!!!” o “comunque domande difficilissime ai 100 secondi eh!”. Come sempre, insomma, L'Eredità porta in... eredità delle polemiche, che incessanti fluiscono in particolare su X, il social che è un po' il terreno elettivo di chi commenta le puntate in presa reale.

