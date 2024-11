Amadeus, La Corrida un successone? Occhio, come leggere il dato

Klaus Davi 09 novembre 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Io Canto Generation)

Le code dell’esito delle elezioni Usa continuano e condizionare i palinsesti. Nella giornata di mercoledì sono andati in onda dirette e speciali che hanno ottenuto buoni risultati tra cui spicca lo Speciale del Tg5 alle 6 di mattina condotto da Cesara Buonamici che è arrivato al 20% di share.

Nel prime time però il pubblico ha voluto tirare un sospiro di sollievo. A dominare è stato “Io Canto Generation” su Canale 5 con 2.084.000 spettatori e il 15% di share, in una serata che ha visto Amadeus partir bene con La Corrida sul Nove al 7%. Il talent canoro condotto da Gerry Scotti vede sfidarsi ragazzini tra 10 e 15 anni. Partiti in 24, dopo la semifinale di mercoledì ne sono rimasti 12 per la finale del 13 novembre. Suddivisi in 6 squadre capitanate dai cantanti Mietta, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Cristina Scuccia, Benedetta Caretta e Lola Ponce, sono stati valutati dai giudici Michelle Hunziker, Albano, Iva Zanicchi, Orietta Berti, Rovazzi e Claudio Amendola. Picchi della serata le esibizioni di Davide, che ha emozionato la giuria, in particolare Berti e Zanicchi, e Sofia, che ha incantato con Notturno di Mia Martini.

Punte di share oltre il 20% dopo la mezzanotte. La musica garantisce presenza sui social ma sorregge anche i palinsesti, basti pensare, oltre a Sanremo, a format come Tim Music Awards, Cornetto Battiti Live o Tale e quale Show.