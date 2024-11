Affari Tuoi, "morta dentro ma obbligata a correre": Dalila e la "maledizione" del pacco

11 novembre 2024 a

Dalila dalla Sicilia, accompagnata dalla sorella Delmezia, è stata la protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda questa sera, lunedì 11 novembre, su Rai 1. La pacchista ha raccontato al conduttore, Stefano De Martino, di lavorare come informatore scientifico e architetto. Il suo pacco iniziale era il numero 7. Prima di cominciare la partita, inoltre, il presentatore ha ricordato che per ben 4 volte Dalila aveva nei suoi pacchi "solo" 5 euro.

Il gioco non è iniziato nel migliore dei modi per le due sorelle, che hanno pescato ben 5 pacchi rossi, quelli più importanti. A un certo punto, poi, il dottore ha offerto loro il cambio, ma Dalila ha risposto dicendo di non avere numeri di riferimento e quindi ha rifiutato, conservando il numero 7. In un secondo momento, le due sorelle hanno rifiutato anche un'altra offerta da 21mila euro. Per fortuna, poi, i tiri sono andati in una direzione migliore. E alla fine a Dalila e Delmezia sono rimasti i 100mila e i 75mila euro da una parte e i 5, i 10 e i 50 euro dall'altra. Solo dopo aver eliminato i 100mila euro, la concorrente ha voluto accettare il cambio pacco proposto di nuovo dal dottore, scegliendo il numero 15, il giorno in cui è morta sua nonna un anno fa.

Quando è andata ad aprire il 7, cioè il pacco che aveva sin dall’inizio, la pacchista ha scoperto che dentro per fortuna c'erano i 50 euro. Alle battute finali della puntata le erano rimasti due pacchi: 5 euro e 75mila euro. Ventiseimila euro l'ultima offerta del dottore. Ma Dalila ha scelto di rifiutare e di andare fino in fondo. Purtroppo, però, nel suo pacco c'erano ancora una volta i 5 euro. In molti sui social non hanno potuto fare a meno di sottolineare questa sorta di "maledizione". "#AffariTuoi mai vista una sfiga simile,si ride per non piangere", ha scritto un utente su X. "Lei palesemente morta dentro ma obbligata a correre #affarituoi", ha scritto invece un altro utente, riferendosi al momento in cui De Martino ha fatto fare il giro dello studio alle due sorelle.