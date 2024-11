Italo Bocchino e lo scontro con Carofiglio su Bologna: "Difficoltà? Lepore non può lamentarsi"

15 novembre 2024 a

Scontro acceso in tv a PiazzaPulita tra Italo Bocchino e Giancarlo Carofiglio. Al centro del dibattito nella puntata andata in onda giovedì 14 novembre ci sono gli scontri di Bologna. Come è noto, in questi giorni ci sono state diverse polemiche per quel silenzio assordante della sinistra con cui sono stati ignorati e dimenticati i poliziotti aggrediti dagli antagonisti.

Carofiglio provoca Bocchino: “Su questo punto lei mi sembra in difficoltà”. Bocchino ribatte subito: “Le sembro un uomo in difficoltà?”. Carofiglio attacca: “Sì, mi sembra in difficoltà”. A questo punto Bocchino replica: “Sinceramente mi sembra di più lei in difficoltà che ha giustificato quanto accaduto a Bologna per il sol fatto che la manifestazione di CasaPound era vicino alla stazione”. Carofiglio non molla la presa: “No no, non rho detto, questo l’ha detto Formigli”. Il conduttore interviene: “Ho detto che era prevedibile una reazione degli antagonisti con la manifestazione vicino alla stazione, tutto qui, non ho giustificato nulla”. Carofiglio allora riprende la parola: “Bocchino è in difficoltà”. Ma il direttore editoriale del Secolo d’Italia lo gela subito: “Il sindaco di Bologna ha condiviso il percorso, quel percorso, quello della manifestazione è stato condiviso, allora di cosa si lamenta? Non si può lamentare”. Colpo da ko tecnico.