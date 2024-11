Belve, Flavia Vento-Fagnani: "Non sapevo che era incinta", cala un gelo siderale

Claudio Brigliadori 20 novembre 2024 a

Vento di passioni, più franca che Flavia. Chi più ne ha, ne metta. I giochi di parole sull’intervista di Flavia Vento a Belve si sprecano, ma l’impressione è che forse per la prima volta la conduttrice Francesca Fagnani, una che ne ha viste di cotte e di crude in studio e fuori, sia rimasta sinceramente spiazzata dalle parole della sua ospite. La 47nne romana, diventata famosa come la bionda svampita e ammutolita rinchiusa in una teca di plexiglass a Libero, sempre su Rai 2, da tempo parla, eccome.

Da tempo aveva reso nota la sua svolta religiosa, la sua ormai durevole castità. Di certo, martedì sera ci è andata giù pesante con i dettagli: «Il sesso non serve - ribadisce ascetica -. Raggiungi degli stati di illuminazione quando capisci anche che non hai bisogno di fare sesso. Come Maria». Sì, proprio la Vergine Maria, madre di Gesù Cristo. La Fagnani strabuzza gli occhi e le chiede se lo abbia detto per davvero. «Non mi posso paragonare, ma molte Sante hanno fatto questo percorso di spiritualità. Perché il sesso può essere molto satanico. Io tornassi indietro non andrei proprio a letto con nessuno, rimarrei vergine. Sarebbe un grande sogno per me».

Si è pentita di tutto, insomma, tranne che della clamorosa scappatella di una ventina d’anni fa con Francesco Totti, che stava con Ilary Blasi. «Non mi devo scusare con lei né con nessuno. Alla luce di tutto quello che sta succedendo ora, l’intervista mia è l’ultimo dei problemi». «Non lo sapevo che era incinta - ribadisce, velenosa -. Lo sapeva forse il signor Totti». Poi taglia corto: «Non ne voglio parlare». «A lei interessano gli argomenti che non esistono, come Tom Cruise», la pizzica la Fagnani, a cui la Vento risponde con auto-ironia: «Vabbè, poi quando ti invito al matrimonio con Tom?».