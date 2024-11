Ballando, Madonia cacciato? Rita Dalla Chiesa: "Atteggiamenti intollerabili", chi finisce nel mirino

26 novembre 2024 a

"Credo sia opportuno che la Vigilanza Rai intervenga al più presto su quanto sta accadendo a Ballando con le stelle, Rai 1": l'onorevole di Forza Italia Rita Dalla Chiesa, che è anche membro della Vigilanza Rai e vice presidente dei deputati azzurri, lo ha scritto in una nota, riferendosi al caso Angelo Madonia, il maestro di danza con cui la trasmissione di Milly Carlucci ha deciso di interrompere la collaborazione per via di "divergenze professionali".

Nel mirino della Dalla Chiesa ci sono finiti anche quelli che lei ha definito "intollerabili atteggiamenti narcisistici di alcuni giurati. (Lucarelli e Mariotto)". Ma non solo, anche la "non presa di posizione della padrona di casa", cioè la conduttrice Milly Carlucci; i "problemi personali dei partecipanti buttati come pasto serale sulle tavole degli Italiani che vorrebbero solo rilassarsi".

"Ballando - ha proseguito la deputata - è da anni il programma del sabato sera per le famiglie, costa moltissimo, ha un cast di altissimo livello, con grandi professionisti, non merita di finire nel tritacarne mediatico per colpa di una giuria (non tutta) incompetente e livorosa. Le persone partecipano per divertirsi, ci mettono la faccia, si rompono costole e si slogano caviglie. Tutto per imparare a ballare. Vanno supportate e non massacrate per vecchie antipatie che hanno il cattivo odore delle vendette personali. La televisione pubblica merita rispetto. Da chi la fa e da chi la guarda".