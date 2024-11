Ballando, il retroscena di Sonia Bruganelli su Angelo Madonia: "Da ambo le parti"

27 novembre 2024 a

Dopo l'eliminazione a Ballando con le Stelle, è tornata a parlare Sonia Bruganelli. L'autrice televisiva è infatti la compagna del ballerino Angelo Madonia che ha appena abbandonato il programma condotto da Milly Carducci. "Ho sentito la notizia insieme a voi, ero in ascensore, Non so cosa dire, ci sono state delle divergenze da entrambe le parti e non se la sono sentiti di continuare. Non ho ancora parlato con Angelo, non so cosa sia accaduto, non ne ho la più pallida idea", ha raccontato a La Vita In Diretta.

Sonia e Angelo fanno coppia fissa da ormai un anno. Sebbene non si siano mai esposti in pubblico sulla loro relazione, sui social invece di scambiano spesso commenti e messaggio di sostegno e amore. L'autrice televisiva e il ballerino hanno sempre cercato di mantenere più discreto possibile il loro rapporto ma, ovviamente, a Ballando con le Stelle, la storia d'amore è stata spesso citata facendo, più volte, innervosire entrambi. Un'escalation al contrario che, per molti, è causa della dipartita di Madonia dal programma di Milly Carlucci.

Ma nel futuro di Sonia potrebbe esserci ancora Ballando con le Stelle. Non più come concorrente, ma come giudice. "Io, inizialmente, mi ero proposta come giurata ma semplicemente perché in quel ruolo mi sentivo nella mia comfort zone. Non volevo rubare il posto a nessuno. Ora, con il senno di poi, devo dire che è stato molto meglio che io stia prendendo parte al programma come concorrente perché loro sono un corpo unico", ha spiegato a Mara Venier.