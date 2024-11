Ballando, Angelo Madonia picchia durissimo: "La provocazione che non ho più sopportato"

27 novembre 2024 a

"Una doccia fredda". Così Angelo Madonia ha commentato la sua eliminazione da Ballando con le Stelle, il programma televisivo condotto da Milly Carducci. Il maestro di ballo ha avuto qualche problema con la giuria. In particolare con Selvaggia Lucarelli, non nuova a questo tipo di polemiche. Il ballerino, infatti, non riusciva più a sopportare tutte le discussioni su Sonia Brugarelli, sua fidanzata e concorrente del programma. Ad Alessio è stato sempre contestato di pensare troppo a lei piuttosto che a Federica Pellegrini, sua partner di ballo.

"Non sono stato bravo a gestire certe cose. Io sono un professionista della danza, non della comunicazione - ha spiegato Madonia in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera -. Sono stato sempre argomento solo del mio privato, anche se in modo scherzoso. Non ho più sopportato - ha poi aggiunto - certe provocazioni".

Madonia ha ricordato che i giudici di Ballando chiamavano sempre in causa Sonia, quando invece lui intendeva parlare solo di danza. "Non so se è un provvedimento giusto per la mia condotta, ma lo accetto da persona responsabile - ha confessato il maestro di ballo -. Sicuramente mi dispiace. Ma è giusto che chi deve proteggere il programma, lo faccia come ritiene più opportuno".