Ballando, l'affondo di Milly Carlucci: "Angelo Madonia ha lasciato sola Federica Pellegrini"

L'addio anzi tempo di Angelo Madonia a Ballando con le Stelle sta facendo molto discutere. Non era mai successo in tanti anni di programma che la produzione decidesse di lasciare a casa un concorrente di ballo. Il diretto interessato si è giustificato dicendo che non sopportava più certi discorsi sulla sua vita privata e che si scusava con la sua partner di ballo - Federica Pellegrini - per non averla protetta come avrebbe dovuto.

Anche Milly Carlucci, la conduttrice di Ballando, è intervenuta sulla questione. "Chiaramente se si prende una decisione di questo tipo, che non è mai successa in 19 anni, non è una cosa che fa piacere - ha spiegato a Caterina Balivo nel corso de La volta buona -. Non fa piacere a nessuno di noi e umanamente la fragilità di una persona è una cosa che a me fa tenerezza, che io abbraccio e per cui - ha poi aggiunto - io vorrò sempre bene ad Angelo".

Ma secondo la Carlucci, Madonia non è stato un buon maestro per Federica Pellegrini. "Però diciamo che nella nostra circostanza, come ho ripetuto tante volte in 19 anni, i nostri maestri sono un'estensione della produzione - ha ricordato la conduttrice -. E devono creare la famosa unità con il proprio concorrente. Questa unità è infrangibile perché il concorrente ha bisogno di supporto in sala delle stelle, anche del supporto psicologico di una vicinanza in modo che sappia che c'è qualcuno a cui ti puoi appoggiare. Visto che metti in gioco il tuo nome, la tua credibilità di numero uno in qualche campo facendo una cosa in cui puoi risultare goffo, ridicolo, non proprio credibile. Quindi vanno supportati sempre. Non devono essere mai lasciati soli. E in particolare - ha concluso - davanti alla giuria".