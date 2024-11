4 di sera, Francesco Verderami smaschera Maurizio Landini: "Si è svegliato dal letargo"

30 novembre 2024 a

Il corteo in memoria di Ramy Elgaml, il 19enne morto in scooter durante un inseguimento con i carabinieri nella notte tra sabato e domenica scorsi, è arrivato nel luogo in cui il giovane ha perso la vita, all'angolo tra via Quaranta e via Ripamonti a Milano. Sono almeno 400 i partecipanti alla fiaccolata, che poco fa si sono riuniti intorno ai fiori e alle foto deposte nei giorni scorsi vicino al punto in cui è morto il 19enne. Qui i presenti hanno gridato "giustizia, giustizia" e applaudito sia per lui che per l'amico Fares, ancora in coma per le ferite riportate durante l'incidente in scooter.

Ma la protesta per il giovane ragazzo morto non è l'unica che ha coinvolto il Paese nei giorni scorsi. Le manifestazioni pro Palestina continuano sempre con gli stessi toni e gli stessi scontri con la polizia. E poi c'è stato lo sciopero generale indetto da Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. Un evento che ha bloccato l'Italia per qualche ora e che, sommato a tutti gli altri, costituisce quella "rivolta sociale" di cui aveva parlato proprio il segretario della Cgil.

"Allora non esiste come persona": Ladini vuole il caos, l'ultimo inquietante elogio della "rivolta"

Francesco Verderami, ospite a 4 di sera, ha smascherato l’ipocrisia di Landini e compagni. "Quando ci sono manifestazioni pacifiche come quella di questa sera che chiedono legittimamente cosa è successo a quel ragazzo, allora la protesta che sale è un modo di rendere visibile i problemi e cercare di risolverli - ha esordito così l'editorialista del Corriere della Sera -. Quando invece si tramuta in quelle manifestazioni al caviale di violenza che ci sono e che sono già preparate per i cortei per esempio pro Palestina, dove ci sono i centri sociali. Beh, allora quello fa parte della moda. Questa moda stabilisce che, così come sta facendo il sindacato della Cgil... avviserei la Uil che fa il ruolo di comparsa perché la star la fa solo Landini.. ecco questi sono i momenti in cui siccome c'è la destra, il sindacato di sinistra si sveglia dal letargo e - ha concluso - incomincia a invadere le piazze".