Ballando, Matano inchioda Sonia Bruganelli: "Mi sono fatto dare i dati", finisce malissimo

Bagarre, come sempre e più di sempre, a Ballando con le Stelle, lo show danzereccio condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Una puntata, quella di sabato 30 novembre, assolutamente infuocata. Molti i fronti aperti, uno dei quali soltanto poche ore prima della diretta.

Infatti Sonia Bruganelli, ballerina che avrebbe partecipato alla puntata per tentare il ripescaggio, sarà ospite di Belve di Francesca Fagnani su Rai 2 il prossimo martedì. E proprio a ridosso di Ballando sono uscite le anticipazioni dell'intervista alla Bruganelli, che evidentemente piccata anche per l'allontanamento del suo compagno, Angelo Madonia, non ha certo lesinato critiche. Anzi, ha cannoneggiato contro Ballando, la trasmissione a cui prende parte, affermando che è "tutto costruito" e sostenendo di essere stata sfavorita in gara.

Ovviamente, nel corso della puntata il tema è emerso. A parlarne è stato Alberto Matano, chiamato in causa sulla vicenda direttamente dalla Carlucci. E Matano rivolgendosi alla Bruganelli ha picchiato durissimo: "Ti voglio dire una cosa, capisco benissimo che si possa avere un atteggiamento di non condivisione, di ribellione nei confronti della giuria, però mettere in dubbio quello che noi facciamo e soprattutto dire cose non vere, perché mi sono fatto dare i dati, sono pubblici e si possono verificare e hai ballato quanto gli altri, a volte anche di più, non mi è piaciuto e lo trovo ingeneroso nei confronti di noi che lavoriamo qui", la ha infilzata.

Parole a cui l'ex di Paolo Bonolis ha subito risposto: "Il mio percorso qui a Ballando credo abbia avuto un senso, purtroppo non sono riuscita a far fronte, non avevo grandi armi fisiche ed è diventato verbale. Però credo per essere onesti intellettualmente, io credo che il grosso della mia partecipazione qui, è stato su uno scontro verbale", ha concluso la Bruganelli, di fatto rilanciando le accuse e le critiche mosse a Belve.