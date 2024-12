Casa a Prima Vista, Ida Di Filippo non trattiene l'emozione: "Completamente persa"

11 dicembre 2024 a

"Completamente persa tra decorazioni, luci e alberi di natale. Finalmente è arrivato uno dei momenti più magici dell’anno": Ida Di Filippo, nota agente immobiliare di Casa a Prima Vista su RealTime, non trattiene l'emozione per il periodo natalizio, che ormai è sempre più vicino. E così in un post su Instagram si è lasciata andare a un dolce pensiero per questo momento magico. A corredo una carrellata di foto, tutte a tema natalizio. Negli scatti pubblicati sul suo account, Ida indossa un cappotto rigorosamente rosso, come il rossetto che ha sulle labbra. Sempre sorridente, in un'immagine la si vede accanto all'albero di Natale, in un'altra è circondata da decorazioni.

In un video, invece, tenendo in mano una casetta di pan di zenzero, ha scherzato col suo lavoro di agente immobiliare dicendo: "Questa vi assicuro che ha una buona esposizione, guardate che luminosità, calda e accogliente". Poi, nel post ha chiosato con una domanda: "Voi dove trascorrerete le feste? Ma soprattutto, qualcuno ha già detto 'cosa fai a Capodanno?'". In una storia Instagram di qualche giorno fa, invece, la Di Filippo aveva mostrato ai suoi follower come addobbava il suo albero di Natale insieme a un'assistente speciale, la sua nipotina.