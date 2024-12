Ballando con le stelle, "lunedì ci vado": Bruganelli, sfregio alla Rai dopo il caso Madonia

13 dicembre 2024 a

"Saresti stata perfetta per quest'edizione del Grande Fratello": un utente lo ha detto a Sonia Bruganelli durante una diretta su Instagram. E lei ha risposto: "Eh infatti lunedì ci vado". Salvo poi correggere il tiro: "No scherzo, vado a trovare Alfonso", confermando così che andrà negli studi del reality show di Canale 5 a trovare il conduttore, Signorini. La Bruganelli, ex opinionista del programma, è stata la protagonista di un'altra trasmissione questo autunno, Ballando con le Stelle, il talent condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Tra i protagonisti, non come concorrente ma come maestro di ballo, anche la sua nuova fiamma, Angelo Madonia, che poi è stato allontanato dal programma per "divergenze professionali".

A tal proposito, in molti nella diretta Instagram le hanno chiesto di Ballando e di Madonia. I due sono usciti allo scoperto la scorsa estate dopo essere stati fotografati insieme in più occasioni. "Come sta Angelo?", hanno chiesto i fan della coppia a Sonia. E lei ha risposto: "Angelo Madonia sta bene, lavora, fa le sue cose. Sta bene". Quando invece le hanno chiesto per chi faccia il tifo a Ballando, lei onestamente ha ammesso: "Calcolando che è la coppia a cui voglio più bene, ma di questo non me ne vorranno gli altri, dico quella di Tommaso e Sofia, poi mi piacciono molto Luca e Federica, Bianca e Giovanni... Insomma sono tutti carini. Tommaso e Sofia è però la coppia che mi piace di più".