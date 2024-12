Ballando, la confessione piccante di Anna Lou: "Può essere che ci sia un'attrazione..."

15 dicembre 2024 a

A Ballando con le Stelle l’intesa tra Anna Lou Castoldi e il suo maestro Nikita Perotti finisce sotto i riflettori, il tutto nella puntata in onda su Rai 1 sabato 14 dicembre, nel regno di Milly Carlucci, indiscussa conduttrice dello show danzereccio di Viale Mazzini. I due, sempre più complici, hanno alimentato voci su un possibile flirt, come aveva lasciato intendere Rossella Erra: “Si scambiano tenerezze in privato”. E durante l'ultima puntata la coppia ha deciso di affrontare l’argomento, condividendo apertamente i loro sentimenti e chiarendo come si sta evolvendo la loro relazione.

Prima dell’esibizione, Anna Lou Castoldi ha svelato i suoi pensieri in una clip, raccontando quanto sia cresciuto il legame con il suo maestro: “Vorrei passare sempre più tempo con lui, non è mai abbastanza”. La giovane, figlia di Morgan e Asia Argento, ha ammesso di essere rimasta sorpresa dall’intensità della loro connessione: “È incredibile come mesi fa lui per me fosse uno sconosciuto. Anzi, mi ricordo che i primi giorni io avevo difficoltà a mantenere la vicinanza, non riuscivo a guardarlo troppo negli occhi perché mi imbarazzavo. Adesso abbiamo una confidenza incredibile”, rivela.

Anna Lou non nasconde di essersi interrogata sui propri sentimenti: “Quando vuoi così bene a una persona e c’è un rapporto così profondo, è chiaro che ti chiedi ma può essere che ci sia un’attrazione e mi piace?”. Insomma, non solo illazioni. Dall’altra parte, Nikita Perotti ha rivelato di essere più riservato nelle questioni sentimentali e di sentirsi a volte spiazzato dalle attenzioni di Anna Lou: “Nella coppia io sono il meno affettuoso, lei è quella coccolosa, mi cerca, vuole attenzioni e dà i bacini. Sotto, sotto mi fa piacere, però mi vergogno un pochino”, ha affermato, un poco in imbarazzo.

Il maestro ha poi spiegato come la vicinanza con la sua ballerina stia abbattendo alcune delle sue barriere emotive: “Ho sempre creato uno scudo per non farmi ferire, tendo a sembrare serio, adesso sono più disarmato”. Tuttavia, il contesto professionale del programma sembra rappresentare un freno per lui: “Sono il maestro e tendo a non avere questo rapporto con la ballerina, più che altro a livello lavorativo e professionale. Se non ci fosse Ballando la vedrei sicuramente con occhi molto diversi”, ha concluso Perotti. Insomma, diamo tempo al tempo..