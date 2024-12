Che Tempo Che Fa, il retroscena di Angela Merkel: "Perché Trump non mi ha stretto la mano"

15 dicembre 2024 a

Angela Merkel è stata ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, il talk show in onda sul Nove. In una lunghissima intervista, l'ex Cancelliera ha raccontato alcuni dei più curiosi retroscena della sua carriera politica. Dal presidente degli Stati uniti Barak Obama fino al nuovo inquilino della Casa Bianca Donald Trump. In particolare sul tyccon ha raccontato un episodio che l'ha riguardata in prima persona.

“Quando sono arrivata alla Casa Bianca mi ha stretto la mano, poi eravamo nell’Ufficio Ovale e lui non mi ha più stretto la mano - ha raccontato Angela Merkel -. Il Presidente Trump ha la caratteristica di comunicare molto e di ottenere risultati anche con i suoi gesti: al mio collega Abe, giapponese, aveva stretto la mano per 19 secondi; invece, a me non l’ha stretta per niente e voleva che se ne parlasse, l’ha fatto per questo - ha poi aggiunto -, voleva richiamare l’attenzione su questa cosa”.

Discorso diverso per il suo predecessore alla Casa Bianca. Con Obama, Angela Merkel ha sempre intrattenuto un ottimo rapporto. “Obama è stato un grande presidente degli Stati Uniti d’America - ha spiegato l'ex Cancelliera -, mi capivo bene con lui, potevamo discutere molto bene”.