Rai col turbo grazie ai mercatini di Natale: ecco cosa capiamo su questo 2024

la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Buongiorno Regione TGR - Rai 3)

Natale 2024, inutile negarlo, è funestato dagli echi di guerre regionali di respiro planetario che hanno avuto un forte impatto anche sull’audience televisiva. Forse anche per questo gli analisti di OmnicomMediaGroup registrano un forte incremento degli ascolti dei Tg regionali, il tesoretto Auditel della Terza Rete diretto fino a pochi giorni fa da Alessandro Casarin. Ma anche qui le curve parlano. A fare i picchi di ascolto dei 20 telegiornali locali sono spazi dedicati ai mercatini di Natale, veri e propri incubatori della genialità artigianale italica sparsi su tutto il territorio.

Medie del 15% con punte del 20% di share per i servizi dedicati a mercatini di Padova, del borgo Canale di Tenno in provincia di Trento, in Val Venosta nella piccola Glorenza, ma anche in Sicilia a Palermo e a Catania così come a Porto Cervo e a Cagliari in Sardegna o a Tropea in Calabria. La TGR Rai, guidata ora da Roberto Pacchetti, porta a casa una media superiore al 18% di share nell’edizione meridiana e del 15% in quella serale con "Buongiorno Regione" che al mattino viaggia pure sul 15%.

Difficilmente, come qualcuno scriveva, un simile dato si raggiunge con le interviste agli assessori regionali. Piuttosto si dà voce a quell’Italia reale, ossatura del nostro Made in, che trova scarsa rappresentazione in altri contesti.