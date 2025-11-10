Report, Giorgia Meloni inchioda la sinistra: "Il Garante della Privacy? In quota Pd e M5s"

La presidente del Consiglio è intervenuta per spegnere una volta per tutte le polemiche sul caso Ghiglia. Sulle dimissioni del garante per la privacy "spetta al collegio decidere, come sapete l'azzeramento non è di nostra competenza , è una decisione che spetta a loro". Così la premier Giorgia Meloni , interpellata mentre raggiunge l'aereo che la porterà a Bari per il comizio dei leader del centrodestra.

"Però una cosa la voglio dire questo garante è stato eletto durante il governo giallorosso, in quota Partito democratico e Movimento Cinque Stelle . Dire che sia pressato dal governo di centrodestra mi sembra ridicolo ", ha aggiunto il presidente del Consiglio, commentando le inchieste di Report - il programma televisivo condotto da Sigfrido Ranucci, sui presunti conflitti di interesse dell'Autorithy, con al centro Agostino Ghiglia, membro dell' elettoorganismo in quota Fratelli d'Italia.