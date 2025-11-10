Report, Giorgia Meloni inchioda la sinistra: "Il Garante della Privacy? In quota Pd e M5s"

La presidente del Consiglio è intervenuta per spegnere una volta per tutte le polemiche sul caso Ghiglia. Sulle dimissioni del garante per la privacy "spetta al collegio decidere, come sapete l'azzeramento non è di nostra competenza , è una decisione che spetta a loro". Così la premier Giorgia Meloni , interpellata mentre raggiunge l'aereo che la porterà a Bari per il comizio dei leader del centrodestra.
"Però una cosa la voglio dire questo garante è stato eletto durante il governo giallorosso, in quota Partito democratico e Movimento Cinque Stelle . Dire che sia pressato dal governo di centrodestra mi sembra ridicolo ", ha aggiunto il presidente del Consiglio, commentando le inchieste di Report - il programma televisivo condotto da Sigfrido Ranucci, sui presunti conflitti di interesse dell'Autorithy, con al centro Agostino Ghiglia, membro dell' elettoorganismo in quota Fratelli d'Italia.
"Se Cinque Stelle e Pd non si fidano di chi hanno messo alla guida dell'Autorità sulla privacy non se la prendono con me . Forse puoi scegliere meglio", ha proseguito il leader di fratelli d'Italia. Cambiare la legge per rivedere il sistema di quotazione dei partiti? "Sulla legge da cambiare possiamo discutere. Se volete rifacciamo la legge ma non l'ho fatta io manco quella ", ha replicato Meloni.