Sinner e Alcaraz, "un pugno solo": la clamorosa frase rubata

Le Atp Finals hanno preso ufficialmente il via oggi a Torino, con il tradizionale parterre dei migliori otto giocatori dell’anno. L’unico grande assente è Novak Djokovic, che dopo il trionfo ad Atene ha deciso di chiudere anzitempo la stagione, lasciando libero il posto per Lorenzo Musetti. Il toscano debutterà oggi, lunedì 10 novembre, contro Taylor Fritz, mentre Jannik Sinner, qualificato da mesi, affronterà Félix Auger-Aliassime con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato lo scorso anno e tentare il nuovo assalto al vertice del ranking mondiale, appena ripreso da Carlos Alcaraz.

Per l’azzurro, però, il destino non è totalmente nelle proprie mani: anche un percorso perfetto nella fase a gruppi non basterebbe se Alcaraz dovesse collezionare tre vittorie complessive tra round robin e semifinale. Nell’attesa di capire come evolverà la corsa al numero uno, i due campioni hanno già catalizzato l’attenzione del pubblico torinese con un’intesa crescente. Tra sessioni di allenamento condivise, abbracci e continue battute, il rapporto appare più solido che mai. Emblematica la scena andata in onda durante il recente shooting con il trofeo destinato al leader di fine stagione. Il regista ha chiesto ai due rivali di mettere in scena una sorta di “lotta” per la coppa. Sinner, ridendo, ha subito frenato: “Pensi davvero che io sia il migliore in un combattimento contro questo tizio? Un solo pugno e sono così”, mimando ironicamente il gesto di cadere al tappeto.

