Vessicchio, Fazio stravolto a Che tempo che fa: "Una settimana fa..."

di Roberto Tortoralunedì 10 novembre 2025
L’improvvisa scomparsa a 69 anni di Peppe Vessicchio, storico direttore d'orchestra del Festival di Sanremo, arrangiatore e ormai divenuto personaggio televisivo pubblico, ha lasciato sgomento tutto il mondo dello spettacolo.

Più di tutti, sia Fabio Fazio sia Luciana Littizzetto sono rimasti sconvolti dalla notizia, essendo amici di lunga data con Vessicchio e avendo lavorato con lui per tanti anni.

Così, inevitabilmente, la puntata di Che Tempo Che Fa sul Nove il conduttore savonese ha voluto dedicarla interamente a lui, visibilmente commosso per aver perso quella che lui stesso ha definito una persona rara.

Questo l’omaggio di Fazio a Vessicchio, scomparso per il rapido complicarsi di una polmonite interstiziale: "È una puntata un po' difficile per noi – esordisce tristemente Fazio - perché questa sera abbiamo tutti sul cuore questo peso grosso. Perché, come sapete, abbiamo perso tutti una persona a cui vogliamo bene. Tutto il pubblico italiano e tutti noi di Che Tempo Che Fa abbiamo perso un amico che, peraltro, era atteso qui settimana scorsa e invece poi ha avuto questo problema per cui è stato ricoverato e non è potuto venire. Questa puntata ovviamente è totalmente dedicata a lui, nel senso che il nostro pensiero è totalmente per lui e quindi salutiamo insieme Peppe Vessicchio".

Quando in studio, poi, arriva anche Luciana Littizzetto, visibilmente scossa, Fazio aggiunge: "Il pensiero di Peppe, da quando abbiamo appreso della sua morte, è costante, perché ci conoscevamo da tantissimi anni e perché era un amico di questa trasmissione, un amico nostro. Con Luciana ha fatto tantissime cose e i ricordi sono bellissimi per una persona davvero speciale. Avete visto quanto amore è arrivato da tutti, perché effettivamente è così… lo si dice sempre, ma nel suo caso è proprio vero… era una persona speciale, buona, gentile, dolce, tenera, colta, affettuosa, rispettosa, molto disponibile, insomma una persona rara".

