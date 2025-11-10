Libero logo
L'attore sarà il protagonista assoluto de "Lo Psicologo", che sfida le regole della forma breve, dando vita a un personaggio "fuori schema", capace di incarnare le contraddizioni e le fragilità del presente
di Daniele Priorilunedì 10 novembre 2025
La follia contemporanea raccontata in cinque minuti

Alessandro Haber sarà Lo Psicologo nella nuova omonima miniserie presentata in anteprima nei giorni scorsi alla Casa del Cinema di Roma. Ideata e diretta da Enrico Pittari perla Golden Boys Produzioni, fondata dallo stesso Pittari insieme a Salvio Simeoli, Lo Psicologo è una riflessione ironica e spietata sull’animo umano, un esperimento narrativo che trasforma la psicologia in linguaggio grottesco e la serialità in gesto artistico. Un format innovativo per la serialità (micropuntate di 5 minuti ciascuna) che potrebbe trovare spazio tra le proposte della piattaforma RaiPlay. Trattative sono in corso. Alessandro Haber è il protagonista assoluto di una serie che sfida le regole della forma breve, dando vita a un personaggio “fuori schema”, capace di incarnare le contraddizioni e le fragilità del presente. «Questo progetto mi ha subito incuriosito- racconta Haber- mi piacciono le zone d’ombra. Preferisco le incertezze alle certezze. Il mio personaggio è una sorta di missionario laico».

Il “terapeuta” interpretato da Haber è uno specchio distorto della realtà: un uomo che alterna empatia tossica e cinismo chirurgico a una saggezza inquieta. Attorno a lui un ensemble di interpreti emergenti e professionisti: Caterina Boccardi, Andrea De Satti, Antonella Bavaro, Alessia Thomas, Manuela Derme, Giovanni Schiavo, Marco Sutera, Alberto Vetroni, Carlotta Venditti, Gennaro Acri, Salvatore Lanciano, Lorenzo Montaguti, Michele Luise, Loredana Mantuano e Greta Nitti. «Nonostante siano anni difficili per le piccole e medie case di produzione, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo deciso di non fermarci» hanno spiegato Pittari e Simeoli.

La serie, sostenuta dalla rivista Collection di Vittorio Savoia, nasce come percorso formativo e creativo, in un contesto che unisce scouting, laboratorio e produzione, con l’obiettivo di formare nuove figure artistiche attraverso la pratica e la sperimentazione. A tal proposito, una seconda stagione è già in scrittura.

