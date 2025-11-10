Libero logo
Pezzali e Repetto fanno il record

di Klaus Davilunedì 10 novembre 2025
Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo

CHI SALE (Hanno ucciso l’Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883) Cosa c’è dietro all’incredibile successo di una serie tv che racconta la storia di due ragazzi di provincia che conquistano il mondo con le loro canzoni orecchiabili?

Le interpretazioni si sprecano: nostalgia, capacità di scrivere canzoni che parlassero a tutti, il ricordo di un’Italia in cui c’era voglia di divertirsi e in cui era ancora ben vivo il mito del posto fisso, l’affermazione di due underdog che dai sobborghi arrivano al successo planetario.

Con un’operazione che farà scuola, la serie sugli esordi del gruppo 883 in prima visione sul canale Sky Serie un anno fa batté tutti i record d'ascolti per una produzione Sky Original raggiungendo 2 milioni di spettatori medi per i primi due episodi alla fine della programmazione. Ottimo riscontro anche per la prima tv di venerdì sera su Tv8 con una media di circa 650mila spettatori e col 3.3% di share nel primo episodio e il 4.2% nel secondo. Picchi oltre il 5% nel quando avviene l’incontro al liceo tra Max Pezzali e Mauro Repetto.

