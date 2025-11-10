Samira Lui "tutta nuda": le parole di Claudia Gerini diventano un caso

Sui social la polemica corre veloce. Claudia Gerini è finita al centro delle critiche per una battuta pronunciata durante una sua intervista al seguitissimo podcast Tintoria. L'attrice romana si era scagliata ironicamente contro Samira Lui, che conduce La ruota della fortuna su Canale 5 come spalla di Gerry Scotti. "Accendo la tv e vedo ancora la ragazza che gira la letterina tutta nuda", sono state le sferzanti parole della Gerini, esplosa giovanissima negli anni Ottanta, lanciata ancora adolescente da Gianni Boncompagni, e poi indimenticabile protagonista del cult Viaggi di nozze, insieme a Carlo Verdone. La critica dell'attrice era legata a un certo ruolo della donna in tv e più in generale nel mondo dello spettacolo, ancora troppo legato all'esibizione e allo sfruttamento del corpo e dell'immagine femminile.

In tanti su X, Facebook e Instagram l'hanno critica e così la splendida 53enne si è dovuta difendere, replicando con una certa decisione. "Ragazzi e ragazze, calmatevi! Non volevo assolutamente criticare Samira". La 27enne ex modella e "professoressa" de L'Eredità accanto a Flavio Insinna, spiega la Gerini, "è una ragazza che ammiro tantissimo, bella, brava e dolcissima". Tuttavia, resta un problema di fondo: "Dicevo solo che, ieri come oggi, la donna vestita in modo succinto attira il pubblico. Non mi pare che si siano fatti grandi passi avanti".

