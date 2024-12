Stefano De Martino torna da Maria De Filippi: clamoroso su Canale 5

17 dicembre 2024 a

a

a

Stefano De Martino, da qualche mese al timone di Affari Tuoi su Rai 1, sta riscuotendo non poco successo in termini di ascolti. All'inizio si pensava sarebbe stato difficile prendere il posto di Amadeus, che intanto è passato al Nove, e invece l'ex ballerino di Amici ha dimostrato di sapersela cavare alla grande. In molti, tra i telespettatori, stanno apprezzando il suo modo di condurre la trasmissione. Adesso, però, pare che De Martino sia pronto a tornare, seppur temporaneamente, a Mediaset. Il presentatore, infatti, secondo quanto riportato da Superguida Tv, sarà ospite di Maria De Filippi in una puntata di C'è posta per te su Canale 5.

La puntata in questione sarebbe già stata registrata ma andrà in onda solo a gennaio, dopo l'Epifania, quando ricomincerà la nuova stagione dello storico e apprezzato format della De Filippi. Quello di De Martino sarà un simbolico ritorno alle origini, dal momento che la sua carriera è partita proprio da Canale 5 e proprio da un programma di Maria De Filippi, cioè il talent Amici. La sua ospitata, tra l'altro, mostra anche quanto sia forte il legame tra lui e la conduttrice che lo ha "scoperto" tanti anni fa. De Martino ha iniziato ad Amici come concorrente, poi come ballerino professionista e infine come conduttore del daytime e giudice del serale insieme a Emanuele Filiberto di Savoia e Stash.