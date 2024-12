Ballando, Gigi Buffon e... clamoroso colpo della Carlucci: chi porta in studio per la finalissima

17 dicembre 2024 a

Due ospiti d'eccezione per la finale di Ballando con le stelle, l'apprezzato e seguitissimo talent condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Si tratta dell'ex portiere della Nazionale e della Juventus Gigi Buffon e di una delle band più famose in Italia, i Negramaro. L'ultimo appuntamento andrà in onda sabato 21 dicembre in prima serata. Sia per l'ex calciatore che per il gruppo si tratta di un momento d'oro: i Negramaro hanno rilasciato "Free love", il loro nono album, il 22 novembre scorso; mentre Buffon di recente ha sposato, dopo dieci anni d’amore, Ilaria D’Amico. Il sì è arrivato il 24 settembre a Villa Oliva, sulle colline lucchesi, alla presenza di molti personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. A novembre, inoltre, è uscito anche il libro di Buffon, intitolato "Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi", edito da Mondadori.

Al di là degli ospiti, comunque, gli occhi sono tutti puntati sui sei concorrenti ancora in gara. Sono riusciti ad accedere alla finalissima del programma Bianca Guaccero, Federica Pellegrini, Federica Nargi, Anna Lou Castoldi, Luca Barbareschi e Tommaso Marini. Chi di loro trionferà? Per scoprire chi succederà a Wanda Nara, vincitrice della scorsa edizione, non resta che attendere la prossima e ultima puntata di Ballando.