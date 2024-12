Guillermo Mariotto, bomba di Roberto Alessi: "Sta male, ecco perché era in sedia a rotelle"

17 dicembre 2024 a

La Rai ha deciso di confermare Guillermo Mariotto nel ruolo di giurato a Ballando con le Stelle, la notizia è dello scorso sabato, annunciata durante la diretta su Rai 1 proprio da Milly Carlucci. Insomma nessuna conseguenza alle polemiche che hanno travolto Mariotto negli ultimi giorni.

In particolare l'accusa secondo cui lo stilista avrebbe compiuto un gesto inappropriato toccando le parti intime di un ballerino durante una puntata del format danzereccio di Viale Mazzini. Un’accusa che sia il ballerino coinvolto che Milly Carlucci hanno ridimensionato, definendo il tutto come un gesto puramente casuale. Inoltre, Mariotto nella puntata del 30 novembre aveva abbandonato lo studio, senza fornire nessuna particolare spiegazione. Nella puntata in cui è stato riammesso, si è scusato col pubblico e con la Carlucci, dunque ha anche rivelato di avere non meglio precisati problemi di salute.

E di Mariotto e dei suoi problemi ne ha parlato Roberto Alessi su Novella 2000, il rotocalco che di cui è direttore. E Alessi spiega: "Ho parlato a lungo con Stefano Dominella, che è più di un amico per Mariotto. Insieme lavorano da Gattinoni" (Dominella è presidente di Gattinoni, griffe per la quale Mariotto è direttore creativo).

Alessia aggiunge: "Dominella è un uomo di grande spessore, che conosco da sempre e mi dice: Guillermo sta male, soffre di tachicardia ed è per questo che quando Valerio Staffelli lo ha trovato in aeroporto per dargli il tapiro era in sedia a rotelle, s’è alzato perché non gli andava farsi vedere così". Il riferimento è alla consegna del tapiro d'oro allo stilista da parte di Striscia la Notizia.

"Personalmente non ho mai amato Mariotto come giurato (troppo irrispettoso in certi suoi giudizi sia sui concorrenti sia sui ballerini) - riprende Alessi -, ma questo non è il momento di accusare, o di punire, ma di aiutare. Io credo a Dominella: Mariotto ha delle fragilità e come tale va aiutato e sono certo che Milly saprà stargli vicino anche se l’ha messa fortemente in difficoltà e le ha mancato di rispetto uscendo di scena", ha concluso il direttore, fornendo dettagli che pongono sotto una luce differente tutto quel che è successo.