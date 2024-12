Affari Tuoi, mamma Maria è fuori controllo (e pure De Martino sbrocca). "Spegnete la rompic***", si scatena il caos

17 dicembre 2024 a

a

a

Che sera sarebbe una sera senza Affari Tuoi? Ai posteri l'ardua sentenza. Di sicuro c'è che come ogni sera Affari Tuoi torna, in onda su Rai 1, in conduzione Stefano De Martino, sempre più amato e lanciato: recentemente ha messo a segno picchi di share pari a 6 milioni di persone. Roba da record, insomma.

E il gioco dei pacchi e della sorte, ai record, è abbonato. Dunque, eccoci alla puntata in questione, quella di martedì 17 dicembre, dove a sfidarsi con pacchi, chiamate, tiri e con il Dottore tocca a Marco, da Spinete, provincia di Campobasso, in rappresentanza del Molise. Occhialuto e distinto, Marco spiega di essere nato a Toronto, dove ha passato solo tre mesi prima di tornare in Italia per scelta dei genitori.

Ad accompagnarlo nell'avventura ad Affari Tuoi è proprio sua madre, Maria, anche lei occhialuta ma semplicemente incontenibile, sin dalla presentazione in cui subito mette in mostra il suo accento americano. "Un po' di Toronto e un po' di Spinete", scherza De Martino accogliendo la signora fasciata in una vistosa camicia rossa.

Ecco, il punto è che, come detto, la signora era incontenibile. E sia in studio sia sui social, laddove - in particolare su X - i fedelissimi del programma commentano in presa diretta quanto si vede in studio, si è scatenato un clamoroso, profondo, delirio. Già, la signora era incontenibile e anche De Martino, in certi frangenti, non riusciva a celare il suo disappunto.

Mentre la partita scivolava via, tra molte chiamate "punitive" per Marco, a tenere banco era sempre la signora, incontenibile tra urla, chiacchiere, applausi e ammiccamenti al pubblico. Un diluvio, su X. Vi riportiamo alcuni dei tanti, anzi tantissimi commenti, la maggiora parte dei quali profondamente irritati.

"Mamma invadente e egocentrica, una rompico*** in pratica", apriva le danze Gianluca. "Spegnetelaaa!!!", invocava un altro utente. "Stasera mamma scatenata", commentava in modo più posato Annna. "È iperattiva la mamma! Calma, signora!", suggeriva Albert. Dunque Maria si definisce "mamma e moglie", e un utente non gradisce: "Mamma e moglie... i nervi che mi vengono!". La sintesi di tutto ciò, però, la offrive un utente che rispondeva al brevissimo nome di "C": "Cioè io sono arrivata poco fa ma la signora parla talmente tanto che ho pensato fino a un minuto fa che il concorrente fosse lei e invece è il ragazzo". L'impressione che hanno avuto un po' tutti quelli che guardavano la puntata di Affari Tuoi, una puntata... "ingestibile".