Teo Mammucari, "devo fermarmi": cancellati programmi e tour, clamoroso dopo Belve

Clamoroso colpo di scena: Teo Mammucari ha annunciato un ritiro temporaneo. Il comico sessantenne, reduce dalla chiacchieratissima intervista interrotta a Belve, dallo scontro con Francesca Fagnani su Rai 2, ha deciso di sospendere sia gli impegni televisivi che il tour teatrale. Lo ha reso noto con un breve comunicato pubblicato in esclusiva da TvBlog: "Per motivi personali e di salute mi sono preso una pausa dalla tv e dal teatro. Mi dispiace moltissimo per il tour teatrale e mi scuso per il disagio creato a chi mi segue e mi vuole bene. Tornerò più forte di prima", spiega Mammucari

Saltano dunque le date già programmate del suo tour e viene meno anche la sua presenza nei programmi Mediaset. Il tutto, come detto, pochi giorni la rocambolesca intervista a Belve e tutte le polemiche che ne sono seguite: nel mirino, in particolare, alcune espressioni non "tenerissime" di Mammucari stesso.

Pochi giorni dopo Belve, intervistato da Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano, il comico aveva svelato di aver vissuto momenti difficili: "Diciamo che quando uno prende il Lexotan per dormire non sta bene". Mammucari aveva poi confidato di essere stato "travolto da insulti e minacce", il che ha influito sul suo stato d'animo. "Ho parlato con alcuni amici e mi hanno detto che passa tutto in fretta, ma io sto pensando di sospendere il teatro e ho detto al mio agente che mi prendo un anno sabbatico dalla tv. Mi dicono 'ma sei matto?', però, non sto bene", ripeteva.

Ora, la decisione di auto-imporsi uno stop temporaneo. "È un periodo di difficoltà familiari, che non posso e non voglio raccontare. E poi volevo proteggere anche la mia fidanzata che fa un altro lavoro e non vuole entrare in queste dinamiche televisive. Che poi ora è pure ex, visto che si è giustamente spaventata per tutto quello che è successo e ci siamo lasciati", concludeva Mammucari. Insomma, una serie di ragioni che lo hanno spinto a scegliere di fare un passo indietro. Almeno fino a quando non troverà un nuovo equilibrio.