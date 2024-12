Antonella Clerici, clamorosa gaffe: "Allora mi date le palle? Tanto...", De Martino e Morandi di sasso

24 dicembre 2024 a

a

a

Antonella Clerici inaugura le festività col botto alla sua Cena di Natale. Immersa in un’atmosfera che ricorda un salotto casalingo, tra decorazioni eleganti e una tavola splendidamente apparecchiata, la conduttrice di Rai 1 nella serata di lunedì 23 dicembre ha fatto il suo ingresso in studio a bordo di una slitta rossa, accompagnata dal corpo di ballo.

La serata è partita con ospiti di rilievo: Gianni Morandi e Stefano De Martino, che hanno conquistato il pubblico con duetti emozionanti. Hanno interpretato brani iconici come Occhi di ragazza e un medley di Leva calcistica e Balla balla ballerino, regalando momenti di pura magia musicale.

Non è mancato però il consueto tocco di spontaneità di Antonella Clerici, che durante la serata ha consegnato al pubblico una delle sue celebri gaffe. Quando Morandi e De Martino hanno mostrato i loro regali di Natale – due palloni da calcio – la conduttrice ha spiazzato tutti con una battuta improvvisata: "Allora le palle volete darle a me? Tanto palle di qui, palle di là...". Frase che, va da sé, è diventata virale in pochi minuti, infiammando i social.

Il programma ha offerto un mix di spettacolo, cucina e tradizioni natalizie, realizzato con la cura produttiva di Rai Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Stand by Me. Tra gli ospiti che hanno arricchito la serata, si sono alternati nomi del calibro di Massimo Bottura, Nek, Al Bano, Alessandro Siani, Katia Follesa, Paola Iezzi e Matthew Lee. Non sono mancati interventi speciali: in collegamento da Roma, Alberto Angela e Francesca Fagnani hanno contribuito a rendere l’evento ancora più memorabile. Insomma, una bella serata su Rai 1.