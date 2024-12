Share, Auditel stravolge la lettura del dato: ecco cosa cambia per Rai e Mediaset

27 dicembre 2024 a

Novità in fatto di ascolti. Dal 30 dicembre Auditel cambia la lettura degli ascolti e si passa alla nuova total audience. Ossia, la somma degli ascolti tradizionali e digitali. Ma non solo, perché un altro passaggio importante è quello che vede l’ingresso di schermi non televisivi (come gli smartphone) nel computo dei dati giornalieri dei programmi. Stando alle novità presentate da Paolo Luigiato, Direttore Generale Auditel, i dati giornalieri di fascia includeranno anche i dati Live (visioni in diretta) degli Small Screen (PC, Tablet e Smartphone) e gli ascolti VOD (Video On Demand) su tutti gli schermi. I dati saranno dunque un mix di dati campionari (SuperPanel) e censuari (calcolati sulle visioni effettive).

Una novità che stravolge i dati relativi agli ascolti di Fascia Oraria. Questi ultimi, infatti, non possono essere utilizzati per calcolare le audience dei singoli programmi. La fascia, come si evince da quanto scritto sopra, non si riferisce soltanto al programma in quel momento in onda. Ecco allora che d'ora in poi la rete batte il contenuto.

Un esempio? Canale 5 potrebbe vincere la fascia tra le 20:30 e le 22:30 anche se Striscia e GF sono meno visti delle proposte di Rai1 perché c’è un pubblico che in quella fascia rivede le soap o i programmi del daytime o la fiction di sette giorni prima. Altra conseguenza: non si potranno confrontare, in maniera secca, i dati di fascia di Sanremo 2024 con quelli di Sanremo 2025.