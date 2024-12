Domenica In, "nuovo matrimonio per Bonolis?": la Bruganelli insospettisce Paolo Fox

29 dicembre 2024 a

"Un nuovo matrimonio per Paolo Bonolis nel 2025?": Sonia Bruganelli, ex del conduttore, lo ha chiesto al noto astrologo Paolo Fox nel salotto di Mara Venier a Domenica In su Rai 1. La presentatrice, infatti, ha deciso di invitare Fox proprio per avere delle previsioni sull'anno che verrà. Parlando dei segni più fortunati, l'astrologo ha detto che tra questi ci saranno i gemelli. Di qui la curiosità dell'opinionista, dal momento che Bonolis è proprio un gemelli. Alla domanda della Bruganelli su possibili nuove nozze per l'ex marito, Fox ha risposto dicendo che i gemelli di solito tendono a prendersi un po' di tempo per valutare prima di prendere decisioni importanti come quella di sposarsi.

A quel punto la Bruganelli gli ha chiesto se ci saranno almeno dei flirt il prossimo anno. E Fox ha risposto di sì. Notando l'atteggiamento della sua ospite, la Venier non ha potuto fare a meno di chiederle da dove nascesse tutta quella curiosità. E la Bruganelli ha risposto che vorrebbe che il suo ex marito si risposasse. "Volevi che gli andasse male?", le ha chiesto l'astrologo. E lei: "No, che gli andasse bene! Però voglio capire visto che dici che a giugno passano i fuochi d'artificio. Voglio capire!".