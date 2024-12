Domenica In, Magalli gela Paolo Fox: "Non mi sei mancato per niente"

29 dicembre 2024 a

a

a

"Non mi sei mancato per niente": Giancarlo Magalli ha gelato così Paolo Fox a Domenica In, nello studio di Mara Venier, su Rai 1. Nell'ultima puntata dell'anno, la conduttrice ha voluto invitare il noto astrologo per parlare di tutti i segni dello zodiaco in vista del 2025. Insieme a lui, tanti altri ospiti, come Sonia Bruganelli, Alan Friedman, Francesca Manzini, la signora Coriandoli, Nino Frassica, e anche Magalli. Appena lo ha visto, Fox a Magalli ha detto: “Devo dire però che lei mi è mancato”. “Tu manco per niente - ha replicato il conduttore ironicamente -. Mi mette sempre in fondo alla classifica”.

Fox è poi passato ad analizzare l'anno che verrà per ciascun segno zodiacale: parlando del Cancro, per esempio, ha dichiarato che oltre a essere un po’ spigolosi nelle battute, quando possono tendono a tradire. E ha aggiunto che chi è nato sotto questo segno in genere è molto attaccato alla sessualità, cercandola altrove se viene a mancare nella coppia. Sul Leone, invece, ha detto che il prossimo sarà un anno di spese eccessive, ma anche un anno buono sul fronte del lavoro. La Vergine, poi, partirà un po’ bassa ma si riprenderà mese dopo mese. Un ottimo anno per la Bilancia.