La Volta Buona, bufera su Caterina Balivo: "Pensa che puzza!". Insorge la Liguria

"Una pizza tipica di Sanremo con un macello di aglio". Così Aldo Vitali, direttore di Tv, Sorrisi e Canzoni, ha commentato il piatto tipico ligure a La Volta Buona, il programma televisivo condotto da Caterina Balivo. Si tratta della cosiddetta "Sardenaira", una tradizione focaccia dell Regione condita con pomodoro, acciughe, olive, capperi e aglio.

La risposta della conduttrice non si è fatta attendere. E ha suscitato lo sdegno dell'assessore al turismo e del senatore di Fratelli d'Italia. "Ci credo che Fedez non si è presentato! Bravo Federico Lucia, che non sei andato. Pensa che puzza!", ha sclamato Caterina Balivo. Lo scherzo non è affatto piaciuto ai liguri che hanno difeso a spada tratta la loro sardenaira.

"Il servizio pubblico televisivo dovrebbe contribuire a valorizzare le tipicità locali, che sono parte integrante del patrimonio culturale e turistico del nostro Paese. Invito quindi Caterina Balivo a Sanremo, magari in occasione del Festival, per assaggiare la sardenaira e scoprire di persona la sua bontà e delicatezza. Sono certo che apprezzerà questo simbolo della nostra tradizione gastronomica e contribuirà a farlo conoscere e amare da un pubblico ancora più ampio". Così il comunicato "Caso sardenaira" pubblicato sul sito della Regione Liguria. "La sardenaira, non è piena d’aglio, sulla sardenaira c’è anche l’aglio. Spiego per un amico", il commento invece del senatore Gianni Berrino su Instagram.