Casa a prima vista, "non seguirò il tuo esempio": il dolore di Nadia Mayer in famiglia

"Mio padre era un uomo difficile, un despota": Nadia Mayer, agente immobiliare dell'edizione romana di Casa a Prima Vista su RealTime, lo ha detto in una recente intervista al Corriere della Sera, parlando della sua situazione familiare quando era piccola. Quello col padre, in particolare, lo ha definito come "un rapporto complicato che ha segnato la mia vita, soprattutto nelle relazioni con gli uomini. Lui era violento anche con mamma e ricordo che le dissi: 'Non seguirò il tuo esempio'. All'epoca c'era ancora il concetto che la donna dovesse subire". Quello che le è successo le ha dato la spinta per insegnare alle sue figlie dei valori diversi: "Ho sempre insegnato alle mie figlie l'indipendenza: come ti alza la voce, prendi le cose e vai".

Lo scorso ottobre, invece, l'agente ha dovuto fare i conti con un brutto malanno: "Una polmonite da Legionella che mi ha molto spaventata - ha raccontato -. Ero ricoverata all'Aurelia Hospital di Roma, perché abito in zona, e hanno accudita molto bene e non certo perché sono un personaggio noto: non mi avevano neppure riconosciuta!". Anche in questo caso la Mayer è riuscita a cogliere il lato positivo di quanto le è successo: "Mi dico sempre, quando mi alzo dal letto, che sono fortunata. Dopo una brutta malattia, quello che davamo per scontato ha una valenza completamente diversa".